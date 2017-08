Bedragerieftersøgte gemmer sig stadig

De to eftersøgte unge mænd fra Roskilde, Mahmud Youssef El-Hazzah og Mohamad Ahmad, er stadig på fri fod, selv om politiet leder efter dem. De to er efterlyst, da de er mistænkt for at have medvirket i en sag, hvor udsatte personer er blevet udsat for bedrageri og åger.