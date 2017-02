Se billedserie Flere af husene ved Frederiksborgvej ligger meget udsat, som det igen blev tydeligt under stormen ?Urd? i julen 2016. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Beboere på Frederiksborgvej får egne diger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere på Frederiksborgvej får egne diger

Roskilde Avis - 01. februar 2017 kl. 10:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Husejere ved Frederiksborgvej på østsiden af Roskildes Inderfjord er ved at blive enige med kommunen om at lave egne diger for at undgå en ny oversvømmelse, der på ny truede under stormen 'Urd' i julen 2016. Byrådets Klima- og Miljøudvalg godkendte et oplæg på sit møde tirsdag.

Efter stormfloden 'Bodil' i december 2013 havde kommunen ellers lagt op til at bygge et sammenhængende dige med en sti foran for at beskytte husene, der ligger ned til fjorden ved Frederiksborgvej. Men et flertal af beboerne var ikke tilfredse med det, og derfor blev det ikke til noget.

Nu har de i stedet aftalt med kommunen at lave en mere individuelt udformet kystsikring, hvor eksisterende mure og andre spærringer kan indgå i en ny form for beskyttelse mod vandet.

Men der skal dog fortsat være en passage for alle gående foran denne kystsikring, lige som et flertal i byrådet har ønsket ved Jyllinge for at bruge så mange offentlige penge på disse projekter.

Bliver dyrere

Den ændrede og mere individuelt udformede kystsikring bliver dyrere end det første projekt, og denne forskel kommer beboerne selv til at betale.

Kommunen vil ikke bevilge mere end de 4,9 millioner kroner, som var halvdelen af udgifterne til det oprindeligt foreslåede dige.

19 af de 22 berørte huse ønsker at indgå i den nye ændrede form for kystsikring.

Samtidig må det digelaug, som de nu skal oprette, påtage sig hele ansvaret for den kommende kystsikrings holdbarhed, fordi kommunens teknikere ikke er helt sikre på, hvor solide de eksisterende mure er.

Når de deltagende beboere er blevet enige med Teknisk Forvaltning om den nøjagtige udformning af sådan en individuel kystsikring, skal det endeligt godkendes i byrådet.

Formanden for Klima og Miljøudvalget, Jonas Paludan (El) er meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at forhandle sig frem til et fælles projekt med det store flertal af udsatte beboere ved Frederiksborgvej.

På det sidste møde i Roskilde Byråd blev et tilsvarende projekt for Inderfjordens vestside ved Strandgade og roklubben også godkendt.

tk