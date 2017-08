Bag rattet uden kort

Da bilen kørte ind på en p-plads i Wiemosen, løb en mand væk fra bilen og en anden blev siddende. Manden, der blev tilbage i bilen var den 70-årige. Det lykkedes for politifolkene at løbe den anden mand op. Det var en 49-årig mand fra Korsør. Da han ikke kunne forklare, hvorfor han stak af, og han samtidig var påvirket af spiritus, blev han anholdt som mistænkt for at have kørt bilen. Han nægtede dog, at han havde kørt. Da politifolkene tjekkede fotoet fra udstyret til at genkende nummerplader tydede alt på, at det var den 70-årige, der sad bag rattet. Det førte til, at den 49-årige blev løsladt.