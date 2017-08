Se billedserie Den nye daglige leder i Roskilde Golfklub Anders Schnack er selv blevet bidt af spillet.

Send til din ven. X Artiklen: Både motionister og topspillere tiltrækkes af det ædle kølle-spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Både motionister og topspillere tiltrækkes af det ædle kølle-spil

Roskilde Avis - 11. august 2017 kl. 16:57 Af Foto Jørgen C. Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den helt store fordel ved golf er, at her kan alle være med. Enten man vil være konkurrence-spiller på topplan eller bare vil hygge sig og få noget motion.

Sådan forklarer den 62-årige Anders Schnack, der for godt et år siden blev daglig leder af Roskilde Golfklub, som har sine baner smukt placeret for enden af Margrethehåbsvej med en flot udsigt til Boserup-skovene.

Han har tidligere været direktør for Philips i Danmark og elevatorfirmaet Otis i Norge, men for godt et år siden fik han nok af rejselivet og lufthavne efter at have haft bolig i Roskilde siden 1985.

- Nu trives jeg og er for alvor faldet til i min hjemby. Det er hyggeligt og dejligt at møde mange mennesker både på arbejde og inde i byen, fortæller han.

Motion og socialt liv

- Motionen er en vigtig del af golf, når man i løbet af fire timer går op mod 10 km. for at komme gennem banen med de 18 huller.

- Men det sociale liv er også væsentligt. Vi har en udmærket restaurant, som er et samlingspunkt, og mange af medlemmerne er folk inde fra Roskilde by, der allerede kender hinanden i forvejen eller har mødtes her.

- 150 frivillige har meget fornøjelse af at holde klubbens hjul i gang. Så man kan både hygge sig og klare meget andet, når det mødes herude, fortæller Anders Schnack.

- Selv begyndte jeg først at spille for godt et år siden, da jeg fik jobbet her. Det er er svært spil, hvor jeg synes, det vigtigste er mentalt.

- Golf spilles i høj grad mellem ørerne.

Nye medlemmer

Henvend halvdelen af klubbens medlemmer er pensionister, mens der også er mange yngre, som ofte har store ambitioner om at udvikle deres spil.

- Men det fine ved golf er jo, at alle har et handikap, efter hvor gode de nu er, så man konkurrerer faktisk også med sig selv for hele tiden at blive bedre.

Roskilde Golfklub gennemfører i øjeblikket et kampagne med tilbud til nye folk, der har lyst til at prøve spillet.

- Denne klub er jo ejet og styret af medlemmerne, der også udgør det store flertal af spillere. Derfor skal vi først og fremmest tage hensyn til dem og deres behov fremfor at drive forretning på spillere udefra.

- Men vi har plads til nye medlemmer. Det er let at cykle herud til Margrethehåb på 15-20 minutter inde fra Roskilde. Så kom ud og mød en masse gode mennsker i klubben.

- Hos os er der i hvert fald plads til alle. Det er ikke længere en sport eller fritidsaktivitetet, der er for de fine eller snobbede, fastslår Anders Schnack.

tk