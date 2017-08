En amerikansk familie roser modtagelsen og behandlingen på Roskilde Sygehus. (Arkivfoto: Erling J.)

Amerikansk far fortæller om god oplevelse på Roskilde Sygehus

Mens amerikaneren Daniel Stilling var på besøg her, faldt hans lille datter ned fra et træ og slog sig alvorligt. De tog på Roskilde Sygehus, og det endte som en rigtig god oplevelse, hvilket han siden har delt med titusinder af læsere på Facebook.

"Efter 15 år blev det tid til at afprøve det 'socialistiske danske sundhedsvæsen'. Er det virkelig en 'dødsfælde', som nogen i USA påstår. Er det langsomt, ineffektivt og hjerteløst som et andet offentligt kontor?

Nu var situationen ikke nemmere, fordi der samtidig var Roskilde Festival, som er en af verdens største musik-begivenheder, hvor over 130.000 mennesker er samlet for at nyde musikken og noget alkohol. Da vi kom til sygehuset, var der en stadig strøm af folk, som blev bragt ind af paramedicinere til skadebehandling - de fleste af dem med fodskader.

Hurtigt ind

Derfor regnede jeg med, at vi kom til at vente i timevis. Men vi var knapt blevet registreret og havde sat os i venteværelset, før de råbte min datters navn op.

Den kvindelige læge så på hende med det samme, og der var ikke noget med at sidde i et mindre venteværelse i længere tid. Hun stillede min datter nogle spørgsmål og besluttede, at et røntgenbillede var nødvendigt.

Derefter forklarede hun os, hvordan vi skulle finde hen til en anden del af sygehuset, og her oplevede vi det samme.

Efter kun 5 minutter blev vi kaldt ind til en sygeplejerske, der var sød og venlig mod min datter.

I starten ville de lægge hende ned for at tage røntgenbilledet, men da det var smertefuldt, fandt de i stedet ud af, hvordan de kunne tage det, mens hun stod op.

Mindre end 30 minutter senere var vi tilbage hos lægen, hvor de havde analyseret røntgenbilledet og fundet ud af, at intet var brækket. For en sikkerheds skyld lavede de også en urinprøve, der viste, at hendes nyrer ikke var blevet beskadiget.

Så min datter var sluppet med en væmmelig husafskrabning.

Uden kreditkort

Derefter sendte de os hjem igen, og det hele havde varet under 90 minutter, selv om de efter min vurdering havde gennemført en meget grundig undersøgelse.

For os var det mest underlige ved denne oplevelse, at vi ikke på noget tidspunkt blev spurgt om at vise forsikring eller kreditkort.

Nu har vi oplevet, at både politikere og borgere i Danmark mener, det er en pligt at tage sig af hinanden. At alle har ret til det - uanset hudfarve, indtægt eller job.

I denne tid, hvor millioner af mennesker i USA har ved ved at miste deres adgang til sundhed, er det svært at forstå.

Nu har vi oplevet noget, der er meget bedre, og som USA også kan lære meget af."