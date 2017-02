Viby får store problemer med både tog- og biltrafikken, hvis der ikke bliver gjort noget. (Foto: Per Rudkjøbing)

Alle veje mod Viby - udsat vejplan og protest mod togaflysninger

Roskilde Avis - 17. februar 2017

Alle veje fører mod Viby, lød det onsdag aften i Roskilde Byråd med en omskrivning af det kendte motto for den gamle kejser- og paveby.

I hvert var alle partierne enige om at udsætte en sag om trafikudbygningen i den sydlige del af kommunen, fordi der efterhånden var kommet så mange forslag og ændringer i oplægget, at det blev helt uoverskueligt. Nogle af partierne havde samtidig skiftet mening undervejs, hvilket heller ikke gjorde det mere overskueligt.

Nu skal Plan- og Teknik Udvalget behandle sagen igen og prøve at finde frem til fælles forslag - eller i det mindste blive enige om, hvad de er uenige om.

Hidtil har blandt andet det store borgmesterparti S ønske at få udvidet den trange jernbanetunnel, mens det store oppositionsparti V ønskede en stor omfartsvej, der imidlertid også vil blive betydeligt dyrere.

Senere kom et forslag på bordet om en delvis omfartsvej med en ny bro over jernbanen, nord for den nuværende tunnel.

Alle ønsker at få en bedre afvikling af trafikken, så tunge lastbiler ikke skal ind gennem den lille stationsby, fordi de ikke kan komme igennem den alt for lille jernbanetunnel.

Samtidig skal Skousbo-området udbygges med op mod 1.000 nye boliger i de kommende år, og denne store udbygning vil heller ikke gøre trafikken mindre.

Togene forsvinder

Problemet er heller ikke blevet mindre af, at pendlerne i Viby i den seneste køreplan og den daglige betjening bliver mishandlet af DSB, som prioriterer fjentrafikken til Fyn og Jylland højere.

I øjeblikket er halvdelen af togene fra Viby enten forsinkede eller aflyst, og det jager flere folk over i bilerne, hvor de så kan sidde i kø på motorvejen sammen med andre.

Alle partierne var enige om, at det er en stor trussel mod den planlagte udvikling i Viby, fordi det bliver sværere at få folk til at flytte til, når de ikke længere kan regne med at komme til København på godt en halv time med den kollektive trafik.

På den baggrund fik Karsten Lorentzen (DF) enstemmig opbakning fra alle de andre partier til et forslag om en henvendelse til trafikministeren for at få gjort noget ved denne 'uacceptable og katastrofale situation', som flere medlemmer af byrådet kaldte det.

Ellers får det gamle mundheld en helt ny og negativ betydning om, at udviklingen i trafiksituationen for alvor er imod Vibys interesser.

