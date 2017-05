Send til din ven. X Artiklen: Albina tegner sig ud af problemerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Albina tegner sig ud af problemerne

Roskilde Avis - 30. maj 2017 kl. 01:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

19-årige Albina er en af eleverne på GRO Akademi.

Sammen med de øvrige elever på skolen har hun fernisering på deres sommerudstilling 2. juni kl. 15-17 på Hvalsø Bibliotek.

Eleverne på GRO Akademi har forskellige udfordringer, der gør, de ikke kan gå på en almindelig uddannelse.

Kunst åbner følelser

- På akademiet har eleverne hver deres udfordringer, og vi bruger kunsten til at åbne op for følelser, fortæller Henrik og Steinunn, som er to af skolens medstiftere.

Albina er født og opvokset i Danmark, men hendes forældre kommer fra Makedonien, og var ikke den store støtte i hendes indføring i det danske samfund.

Det betød, at Albina frem til hun var en ung teenager lavede ballede, ikke stolede på voksne og var bange for at møde fremmede. Efter hun begyndte på GRO Akademi i Hvalsø, har det ændret sig.

Har lært kontakt

- På GRO har jeg lært at opføre mig ordentligt og have kontakt med andre mennesker. I starten var jeg hele tiden under opsyn, men nu kan jeg selv gå ud og købe ind alene og sammen med en veninde, fortæller Albina og smiler sit store smil.

Ud over at skabe kunst på skolen har Albina også fået ry blandt sine medstuderende for at bage de lækreste pandekager.

Albina elsker at tegne og hun viser sin tegninger frem ved udstillingen, der åbnes af Lejres borgmester Carsten Rasmussen. Kunstværkerne vises på Hvalsø Bibliotek i indtil 30. juni.