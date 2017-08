Se billedserie Borgmester Joy Mogensen (S) er med i forliget.

Aftale på Roskilde Rådhus i nat: Fem partier med i et bredt forlig

Roskilde Avis - 26. august 2017 kl. 00:15

Natten til lørdag blev fem af partierne, der tilsammen har 25 af de 31 mandater i Roskilde byråd, i princippet enige om kommunens budget for næste år i 2018 i et bredt forlig.

Bag aftalen, hvor de sidste detaljer nu først skal aftales endeligt lørdag formiddag, står Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale og Konservative. De er blevet enige om hovedlinjerne efter mere end 20 timers forhandlinger i løbet af både torsdag og en meget lang fredag.

Næste års budget overholder den økonomiske ramme, som partierne på forhånd var blevet enige om, at kommunen ville have råd til. Derfor har den politiske diskussion gået på, hvordan det store budget på ca. 7 mia. skal fordeles, og her har de forskellige deltagere i forliget prøvet at få tilgodeset netop deres ønsker.

Når fem partier nu principielt er enige om en aftale, betyder det, at de alle har fået opfyldt nogle af deres vigtige krav.

Blandt nogle af de store punkter er udvidelsen af Trekroner-skolen til at klare det stærkt stigende børnetal i dette nye område af kommunen, der er blevet kraftigt udbygget i de senere år.

Samtidig forberedes i Viby også en kraftig udbygning med op mod 1.000 boliger i de kommende år, og her skal der bl.a. være nyt bibliotek samt et renoveret torv.

Glad for stort flertal

Borgmester Joy Mogensen (S) ønsker ikke at gå i detaljer med det kommende forlig, før alle punkter er endeligt gennemgået mellem parterne nu til formiddag.

- Men jeg er overbevist om, at det vil fortsætte den gode udvikling i Roskilde, hvor vi har skabt stor fremgang ved at bygge på kommunens stærke områder som kultur og oplevelser, uddannelser samt handel og håndværk. Jeg er glad for, at så mange af partierne, der repræsenterer et stort flertal i byrådet, vil være med i en aftale, sagde hun efter midnat.

Bent Jørgensen, der er leder af Roskildes store oppositionsparti Venstre, var ligeledes tilfreds med en bred aftale, hvor hans ønsker også var imødekommet.

- Vi holder os indenfor den økonomiske ramme, som vi have opstillet. Samtidig giver det brede flertal også den nødvendige ro og garanti for, at det, vi aftaler, faktisk kan gennemføres.

