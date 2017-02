Mange af Roskildes lærere har været utilfredse med de nye arbejdsforhold siden den store lockout i foråret 2013, og nu lykkedes det heller ikke i denne omgang at få en aftale om arbejdstid mellem dem og kommunen. (Foto: Erling J.)

Aftale i Roskilde kommune røg på gulvet: Mystisk lærersammenbrud

Under den lukkede del af byrådets møde onsdag aften røg den foreslåede arbejdstidsaftale mellem kommunen og den lokale lærerforening på gulvet i denne omgang under temmeligt mystiske omstændigheder.

Nu bliver det for sent at gennemføre nye aftaler om arbejdstid og forberedelse, fordi skolerne skal i gang med at lave skemaer for næste skoleår.

Borgmester Joy Mogensen (S) var bagefter ærgerlig over, at det heller ikke i denne omgang lykkedes at få en aftale, der kunne rode bod på noget af den bitterhed, som mange lærere har haft efter lockout'en og regeringsindgrebet for snart fire år siden, da de blev tvunget til at acceptere store ændringer i deres arbejdsliv.

Men ifølge beregninger fra forvaltningen i kommunen, ville lærernes krav til en aftale føre til, at flere af de mindre skoler i Vor Frue, Dåstrup og Gundsølille ikke kunne klare det. De har ikke så mange lærere at rokere rundt på, at de kunne leve op til disse krav, uden at det ville koste flere penge.

Forudsætningen var nemlig, at en aftale ikke måtte koste ekstra penge, og det mente Roskilde Lærerforening heller ikke, at deres ønsker til sådan en aftale ville betyde.

Et mindretal på 8 af byrådets medlemmer fra DF, Enhedslisten, SF og Radikale syntes, at lærerforeningens forslag skulle prøves og stillede forslag om, at forhandlingerne skulle fortsætte. Men det blev stemt ned af de øvrige partier.

Med i budgettet

Forslaget om en ny lokal aftale mellem kommunen og Roskildes lærere var ellers en del af budgetforliget for 2017, der blev vedtaget sidste efterår.

Her havde specielt SF's Birgit Pedersen gjort meget for at få det med i forbindelse med forliget, hvori også S, R, V og K deltog.

De to sidstnævnte partier gik dog ikke ind for sådan en læreraftale, men havde accepteret, at de øvrige partier i forliget prøvede at få det gennemført - hvis det ikke kostede ekstra penge.

Nu er dette forsøg altså mislykkedes, og de forskellige parter vil prøve at placere ansvaret for sammenbruddet andre steder.

Roskildes lærere - støttet af de partierne DF, El, S og R - mener, at forvaltningen reelt aldrig har ønsket, at forhandlingerne skulle føre til et resultat. Derfor er der undervejs lavet nye beregninger, som viser, at det vil blive meget dyrere med sådan en aftale end først antaget.

Birgit Pedersen var efter sammenbruddet meget skuffet, fordi denne del af budgettet har været en mærkesag for hende og SF. Nu må hun og de øvrige partier, der ønsker en aftale med lærerne, prøve at få både penge og en mere sikker formulering med i en kommende budget-aftale, hvis det nogensinde skal blive til noget.

Den socialdemokratiske borgmester Joy Mogensen havde selv ønsket en aftale med lærerne. Men i den afgørende situation, turde hun ikke stole på deres regnestykke - fremfor kommunens egen forvaltning, der sagde, at det kostede flere penge, hvilket ville være imod budgetforliget.

Venstres leder Bent Jørgensen har i flere måneder accepteret, at 'de røde partier' i budgetforliget prøvede at lave en sådan aftale med lærerne. Men da der nu ikke længere var udsigt til det, holdt han fast i, at det ikke måtte koste flere penge.

Efter hans opfattelse har de to budgetpartnere SF og R brudt budget-forliget ved at stemme for noget, der ifølge kommunens egen forvaltning vil koste flere penge i forhold til det, som de har aftalt. Ekstra udgifter i et budget kan kun accepteres, hvis alle deltagende parter er enige. Men han ved endnu ikke, hvilke følger det skal have.

