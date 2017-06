Advarsel: Ung mand med meningitisudbrud på festival

En 19-årig ung mand, der var på Roskilde Festival er blevet indlagt med meningitis, oplyser politiet.

Styrelsen for patientsikkerhed og politiet er netop nu ved at finde frem til han nærmeste omgangskreds for at finde frem til, hvem han har været sammen med og for at tage eventuelle forholdsregler.

Risikoen for at blive smittet er dog lille, forklarer overlæge Troels Thomsen.

Man skal være opmærksom på symptomer som pludselig høj feber, muskelsmerter, nakke- og rygstivhed og små blødninger under huden.

Man bør kontakte festivalens samarittertelte eller læger med det samme, hvis man oplever symptomerne, da sygdommen er alvorlig. Hvis man bliver akut dårlig, bør man ringe 112.

Den unge mand er fra Sønderjylland.