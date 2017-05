Advarsel: Flere hvalpefabrikker på Sjælland

Dyrenes Beskyttelse i Roskilde modtager oftere og oftere forkomne og vanrygtede hunde, der er vokset op på hvalpefabrikker. Organisationen råder til, at man undgår at købe hunde på nettet, da det er her indehaverne af hvalpefabrikkerne sælger hvalpene.

- Problemet med onlinehandel især på Facebook er, at det er blevet for let som sælger at gemme sig bag en anonym salgsannonce. Det har fået de lyssky sælgere til at se muligheder i hundemarkedet, for der er store summer at tjene på handel med hunde, siger Jens Jokumsen.