Æresmedlem hos skydebrødrene

Den 76-årige ingeniør Per Handberg bliver udnævnt til æresmedlem, når Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab tirsdag den 4. juli gennemfører sin årlige fugleskydning.

Han har i flere år været den drivende kraft bag den storstilede restaurering af fuglekongernes vinderskiver gennem mere end 225 år, der nu er ved at være afsluttet.

Gennem sponsorer, fonde og andre bidragydere er det lykkedes Per Handberg og selskabet at få samlet over en million kroner, der nu er brugt til at restaurere de gamle skiver, hvoraf mange efterhånden var i dårlig forfatning.

De nyeste skiver hænger på Restaurant Håndværkeren i Hersegade, hvor fugleskydningen også foregår. Andre er kommet op på væggen i forhallen på det nye rådhus (den tidligere amtsgård) ved Køgevej.

Men de fleste indgår i den nye udstilling på Roskilde Museum, der blev åbnet i lørdags i Liebes Gård ud mod Sankt Ols Gade.

Har kommandoen

Per Handberg er desuden premierløjtnant af reserven og bruger sine militære evner til kyndigt at kommandere med skydebrødrene for at få dem til at gå nogenlunde i takt, når de i følge traditionen marcherer gennem byen tirsdag formiddag.

Først hentes sidste års fuglekonge i sit hjem, og derefter samles skydebrødrene i Det gule palæ ved Stændertorvet.

Med Hjemmeværnsorkestret i spidsen går det så en tur rundt i byen, før de samles foran det gamle rådhus, hvor borgmester Joy Mogensen holder taler for dem.

Her plejer hun at tale om den store kulturhistoriske betydning Fugleskydningsselskabet har i Roskilde. Samt formane dem til at holde hovedet koldt, krudtet tørt og halsen ikke alt for våd, så de kan komme nogenlunde helskindet gennem dagen.

