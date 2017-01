Ældre får frit valg af madleverandør

De ældre kan fra midt i april vælge, hvor de vil have bragt mad fra. De kan for eksempel vælge, om de vil have mad fra slagteren, supermarkedet eller en netbutik, hvis de får leveret mad i hjemmet fra Roskilde Kommune.

Årsagen er, at de ældre skal have mulighed for at vælge mellem to leverandører. Det har de ikke, da Roskildes ene leverandør Det Danske Madhus har overtaget den anden Din Private Kok.