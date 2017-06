Årets første studenter på VUC

Hans sidste eksamen var i fysik, hvor han fik emnet Universet. Han var lidt usikker på, hvordan det var gået og blev positivt overrasket over karakteren 12. Alexander vil søge ind på psykologistudiet i København, hvor man skal have et gennemsnit på 11,5. Det sidste 12-tal betyder, at han har et gennemsnit på 12.

Sarah Marie Egerup Nielsen trak sit favoritemne 'vikinger', da hun var til sin sidste eksamen i KS (samfundsfag, religion, historie.) Hun fik et 10-tal og blev ønsket tillykke af familie og venner, der stod klar med champagne. Sarah Marie Egerup Nielsen vil gerne uddanne sig som veterinærsygeplejerske. For at øge chancer for at komme ind på uddannelsen, tager hun først et år til Australien for at arbejde med dyr.