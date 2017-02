51-årig mand dømt for voldtægt af mand

Retten i Roskilde dømte tirsdag en 51-årig mand fra Lindegården skyldig i et tilfælde af voldtægt mod en anden mand. Han var tiltalt for voldtægt mod to mænd. I det andet tilfælde blev han dømt for at have tvunget manden til oralsex og onani. Den 51-årige blev også dømt skyldig i trusler mod de to mænd. Han havde forsøgt at true dem til ikke at anmelde overgrebene.