45-årig mand gemte drabsvåben

Retten i Roskilde har erklæret en 45-årig mand fra Roskilde skyldig i en sag, hvor han var anklaget for at have gemt et drabsvåben. Våbnet var brugt af en mand fra Fakse, der skød og parterede sin bror. Han er idømt 15-års fængsel for mordet.

Den 45-årig fortalte i retten at han havde fået en taske der var låst med to hængelåse af morderen, og at han ikke havde åbent tasken, men frygtede, hvad der var i den.

Straffen for at have skjult mordvåbnet og to andre pistoler bliver først udmålt på et senere tidspunkt.