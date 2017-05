Se billedserie Daniel Iversen har lært meget som tømrer ordblindhed. (Foto: Peter Jarvad, PR Konsortiet)

19-årige Daniel er stolt over at være tømrer: Ordblinde lærer også

Roskilde Avis - 17. maj 2017

19-årige Daniel Iversen er tømrerlærling og dygtig til sit fag. Og så er han ordblind. Han taler begejstret om tømrerfaget samt om facadearbejde og taglægning, som han er "lidt af en nørd til".

Daniel er en af ambassadørerne i Roskilde-projektet Fagenes Dag, der skal inspirere flere unge i regionen til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Projektet afsluttes den 19. og 20. maj med en stor udstilling på Hestetorvet i Roskilde.

Det er ikke svært at se stoltheden lyse ud af Daniel Iversen, når han beretter om de opgaver, han som tømrerlærling i HHS Byg i Snoldelev er med til at løse.

- Det, jeg elsker mest, er at levere noget kvalitetsarbejde til kunden. Mange gange er vores arbejde noget, de skal bruge i de næste mange år, så det er vigtigt, at de er tilfredse og glade, lyder det fra Daniel.

Tilfreds mester

Tilfreds og glad er også mester i HHS Byg, Hans-Henrik Schmidt. Han tog Daniel ind som lærling for snart fire år siden, selv om Daniel havde store boglige udfordringer.

- Daniel er meget ordblind, og det har han skulle kæmpe med under hans uddannelse.

- Fra første sekund var jeg dog ikke i tvivl om, at her var en ung mand, der virkelig ville faget, og så er ordblindhed jo ingen hindring.

- Det stiller selvfølgelig krav til den virksomhed, der tager en lærling ind med nogle udfordringer.

- Min erfaring er dog, at de unge ikke er blege for at give den en ekstra skalle, så de klarer sig som regel rigtig fint igennem og bliver nogle dygtige håndværkere.

Bruger krop og hoved

Selv er Daniel Iversen ikke i tvivl om, at han har valgt den helt rigtige uddannelse:

- For mig er tømrer et fedt fag. Man får lov til at bruge sin krop og sit hoved hver eneste dag, og så elsker jeg at arbejde uden for. Arbejdet er spændende, synes jeg.

- Især når man løber ind i et problem, man ikke kunne forudse. Så skal det løses på en kreativ måde, så kunden bliver glad, og det er håndværksmæssigt i orden.

- Men egentlig kan jeg også rigtig godt lide at lave opgaver som facadearbejde og taglægning, for så kan man virkelig se, at man rykker sig hele tiden.

Fine kolleger

Nu hvor svendeprøven så småt nærmer sig, tænker Daniel meget over sin uddannelse på Roskilde Tekniske Skole, sin læretid og sin ordblindhed:

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er ordblind. Det har givet mig nogle udfordringer undervejs, for eksempel da vi skulle skrive en 10-siders rapport på et af skoleforløbene, men det har jeg klaret som godt, som jeg kunne.

- Skolen har været forstående, og så hjælper det meget, når man har en mester og nogle kolleger, der altid støtter en.

- Jeg er ret spændt på, hvordan det kommer til at gå til svendeprøven. Jeg ved, at jeg kan mit fag, men min ordblindhed gør det jo lidt vanskeligere at bestå.

Til svendeprøve

Daniel skal til svendeprøve til sommer, og alle krydser fingre for, at det går ham godt.

Hvis du besøger www.fagenesdag.dk, kan du se et længere videoindslag med Daniel samt med de øvrige, unge ambassadører.

Fagenes dag

Er et fælles initiativ fra Roskilde Handel, Erhvervsforum og LO Roskilde for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, hvor de har gode muligheder for at få beskæftigelsen og en god indtægt.

Initiativet støttes også af Roskilde kommune og Region Sjælland.

Alle er enige om, at Roskilde-omårdet har brug for flere faglærte og håndværkere for at skabe fremgang og udvikling.

Kampagnen slutter med to dage på Hestetorvet i Roskilde.

Fredag den 19. maj kl. 12-16

Lørdag den 20. maj kl. 10-14