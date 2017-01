Henrik gik rundt i Roskilde med en kniv mod sin ryg og tre røvere i to en halv time. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

19-årig truet med kniv til at købe mobiler

Roskilde Avis - 19. januar 2017 kl. 11:25 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han skulle have haft en hyggelig aften med vennerne i byen en sensommereftermiddag i august. I stedet blev 19-årige Henrik antastet af tre unge mænd, der med en kniv mod hans ryg tvang ham til at købe smartphones i fem telebutikker i gågaden.

I to en halv time gik han chokeret rundt med røverne og turde hverken bede om hjælp på gaden eller i forretningerne.

I flere af butikkerne har ekspedienterne senere fortalt til politiet og Henrik, at de havde på fornemmelsen, at et eller andet var galt. Nogle af dem oplyste, at de oplever den slags regelmæssigt.

Et af stederne har de fortalt, at røverne kom igen to dage efter.

Ingen af de fem butikker havde slået videoovervågningen til, og derfor er det nu svært at finde frem til gerningsmændene.

Telefonselskabet 3 forlangte indtil sidste uge, at Henrik selv skulle betale de 5.500 kroner telefonen koster, da det var ham, der skrev under på kontrakten. Familien nægtede, og derfor blev Henriks telefonkøb sendt til inkasso.

Henriks mor Jette ønsker, at telebutikkerne får en fast procedure, som ekspedienterne kan følge, når de oplever den slags røverier. På den måde kan andre måske undgå at ende i samme situation, og røverne kan blive stillet til ansvar for deres gerninger.

Røveriet Henrik skulle mødes med venner fra gymnasiet på stationen, hvorfra ville de fortsætte til København.

Han tog bus 202a i retning mod byen. Omkring klokken 14.30 stod han af ved Gimle.

Da han går ved Absalons Skole, ser han tre unge mænd først i tyverne komme gående imod sig. Da de er ud for ham, presser de ham op ad muren.

Den ene tager en kniv frem og siger, at han skal gå med dem. Manden med kniven går bag ham, mens de to andre flankerer ham, mens de alle fire fortsætter i retning mod gågaden.

Røverne taler indbyrdes med hinanden på et sprog, som Henrik ikke kan genkende, har han fortalt.

Da de når til den første telebutik, får Henrik at vide, at han skal gå ind og købe en telefon på afbetaling.Han går ind i butikken med røverne i hælene. Han går som i trance, bestiller telefonen og går videre til den næste og så til den næste butik i alt er han inde i fem butikker.

Han har forklaret, at han var i chok og ikke turde sige noget til nogen, fordi han var bange for røverne.

Da de fire unge har været rundt til alle telebutikkerne, vender de tre røvere sig om og forsvinder.

Tavs en hel uge

Henrik fortæller ikke om sin oplevelse til nogen som helst før ugen efter. Han er chokeret og har det dårligt med, hvad der er sket, har han forklaret.

Hans mor mærker, at han er lidt indelukket, men tænker, at der er andre tanker, der nager på det tidspunkt.

Ugen efter drikker Henrik med nogle kammerater, og han fortæller en ven, hvad han har oplevet.

Vennen tager med Henrik hjem for at hjælpe med at fortælle om oplevelsen til moren. Hun ringer straks til politiet og fortæller, hvad der er sket.

Allerede dagen, en uge og en dag efter røveriet, tager en betjent Henrik og Jette med rundt til alle butikkerne, som Henrik var i sammen med røverne.

- Da vi kommer ind i Telenor, som solgte en telefon til Henrik, siger ekspedienten, at de havde mistanke om, at det var et røveri, fordi Henrik var så indelukket.

Det sker rimeligt tit, oplyser de, hvilket gør moderen endnu mere Jette dybt rystet.

I forretning 3 har de også mistanke til, at noget er galt, men sælger alligevel en telefon til den unge mand.- Jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke har en procedure for den slags, når de selv siger, at de ofte oplever røverier, siger Jette:

- Jeg bliver stødt over, at de ikke tager ansvar i sagen.

Hun forstår ikke, hvorfor ingen af ekspedienterne har kontaktet politiet, når de havde en fornemmelse af, at noget var helt galt. Og endda har mistanke til, at det rent faktisk er et røveri, de er vidne til.

Henrik har efterfølgende været til krisepsykolog og er ved at komme sig over at have gået med en kniv imod ryggen gennem byen i to en halv time sammen med tre røvere.

Efterspil

I You See bliver alt vedrørende den købte telefon lukket, da de hører, det var et røveri. I Telenor bliver sagen overgivet til deres politiafdeling.

I 3 ryger sagen til incasso, og Henrik har modtaget regninger på flere 1000 kroner for forbrug, selvom han har forsøgt at få lukket telefonen.

- De godtager ikke, at det er et røveri, fordi Henrik ikke meldte det med det samme, men først ugen efter. Men han var slet ikke i stand til at melde røveriet før, fordi han var for chokeret, siger Jette.

Røverne har sidenhen forsøgt at bestille varer hos netvirksomheden Ellos i Henriks navn. Dette lykkedes dog ikke, da medarbejderen blev mistænksom og kontaktede Jette.

Røverne har både Henriks cpr. nr og adresse. Familien er bange for, at røverne finder frem til dem, hvis de står frem. Derfor er Henrik og Jette ikke de rigtige navne. Avisen kender deres identitet.

