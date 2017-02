17-årig overfaldet af fire på Musicon

En 17-årig mand fra Roskilde blev overfaldet, da han lørdag aften ved 23-tiden kom gående ad Rabalderstræde på Musicon. Her mødte han en gruppe unge på fire personer. De sagde, at han skulle give dem sine penge, men det ville han ikke.

Røverne dukkede muligvis på på Søndre Ringvej to timer senere. Her generede en gruppe på omkring otte personer en dørmand ved et privat arrangement.

Søndag formiddag meldte offeret til politiet, at han havde været udsat for røveri. Ved samme lejlighed kunne politiet konstatere, at han havde sit alibi i orden for aftenen før, og at det dermed ikke var en snydeanmeldelse.