17-årig fanget igen efter flugt

Den 17-årige dreng, der stak af den lukkede institution, hvor han sidder varetægtsfængslet som er sigtet for brandstiftelse, er tilbage på institutionen. Han blev fanget sent tirsdag eftermiddag ved Roskilde Station. Politiet havde i første omgang fundet den 17-årige mandag aften hos nogle familiemedlemmer i Roskilde. Her lykkedes det for ham at flygte, da et par af familiemedlemmerne forhindrede politiet at anholde ham. Den 17-årige er mistænkt for at have sat ild til nogle lejligheder på Spritfabrikken.