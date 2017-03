159 år med Gustav Wied

- Tænk dig Gustav. Du har gjort Ædedolkenes Klub så lyslevende for en ung journalist, at hun spørger, hvad medlemmerne af Ædedolkenes Klub ville have syntes om at komme ind på en moderne Michelin-restaurant, sagde formanden.

Så ville ædedolkene nok være mere tilfredse med det måltid, som fødselsdagsgæsterne fra Gråbrødre Kirkegård indtog, efter at der var lagt en krans på Gustav Wieds grav og skålet i en Lysholmer-snaps. Efter markeringen gik turen til Hersegade, med et besøg på Gustav Wieds Vinstue og med spisning på Håndværkeren. Sidstnævnte sted lød menuen på tre skåler i tre stive Lysholmere for kongen, for kvinden og for friheden, braiseret oksebryst serveret med spinat og svampe, skysauce og ristede kartofler. Desserten var Crème brûllée med vaniljeis.