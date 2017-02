Unge spillere fra KFUM og andre får en fantastisk chance for at lære mere, når Spaniens berømte træner del Bosque kommer til Roskilde.

Spansk toptræner hos KFUM Vincente del Bosque til fodboldskole med træning af 30 unge på Lillevang i Roskilde

Den spanske toptræner Vincente del Bosque, der har vundet de største titler med Real Madrid og det fantastiske landshold, kommer til fodboldklubben KFUM i Roskilde den 1. marts og præsenterer her et nyt fælles initiativ om for at inspirere fodbolden her i landet med en træningslejr i uge 31 til sommer.