Del Bosque hos Roskilde KFUM: En levende fodbolddrøm fra Spanien

Se billedserie KFUM?s klubhus ved Lillevang var fyldt med journalister og andre tilhørere, da del Bosque og hans partnere præsenterede deres fodboldskole, der til sommer skal foregå i Roskilde.

Roskilde Avis Sport - 01. marts 2017 kl. 18:41 Af Foto: Per Rudkjøbing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En levende fodbolddrøm var kommet fra Spanien til Roskilde, da stjernetræneren Vicente del Bosque onsdag aften fyldte hele førstesalen i KFUM's klubhus for at fortælle om sin fodboldskole til sommer ved anlægget på Lillevang.

Unge drenge, der måske får chancen for at lære mere af ham og hans assistenter i uge 31, fulgte interesserede med sammen med den danske verdenspresse, der også var repræsenteret af landsdækkende aviser og flere tv-stationer.

KFUM's sportschef Pierre Overgaard var selvfølgelig enormt stolt, da han kunne præsentere del Bosque og hans assistenter, som nu arrangerer deres første sommer-fodboldskole udenfor Spanien her i Roskilde.

- Vi har gjort et stort scoop og glæder os til, at det kan hjælpe nogle af de unge lokale talenter fremad. Fodboldskolen kommer til at foregå i slutningen af juli og starten af august for unge, der er født mellem 2002 og 2009, forklarede han.

Roskilde kommune er sponsor for det store projekt, og borgmester Joy Mogensen fortalte hvorfor:

- Alle store stjerner har en gang været små piger og drenge, der drømmer om at blive gode til at sparke til bolden. Nu kan vi give nogle af dem sådan en oplevelse sammen med deres kammerater. Vi har jo alle brug for at kunne drømme.

Nobel fodbold

Vicente del Bosque González er første Marquis af Del Bosque og førte sig også særdeles nobelt frem som en rigtig 'fodbold-senor', da han skulle fortælle om sig selv og sine fodboldideer i KFUM's klubhus.

Han behøvede ikke at prale så meget med sine resultater, for de taler helt for sig selv. Som spiller vandt han med Real Madrid hele fem meterskaber og fire pokalfinaler i årene 1974-82.

Men hans træner-karriere er endnu mere imponerende. Hos Real Madrid nåede han på kun fire år at finde to mesterskaber, to Champions League-titler og flere andre internationale titler. Det var klubbens bedste resultater siden storhedstiden med di Stefano og Puskax i starten af 1960'erne.

Kronen på værket kom dog som spansk landstræner, da han i spidsen for et drømmehold med stjerner fra Madrid og Barcelona vandt VM i 2010 og EM igen i 2012.

