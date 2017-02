(Foto: Erling J. )

Vivis drabsmand bad om hjælp

Roskilde Avis Læserbreve - 17. februar 2017 kl. 07:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Drabet på Lindegården: Ved dommen over Vivi drabsmand udsendte hendes fagforening. FOA, en pressemeddele, hvori de slog fast, at psykiatrien også burde havde være på anklagebænken.

Ikke medarbejderne, men de politiker, der gennem år og atter år, har skåret så mange pladser væk fra de psykiatriske sygehuse, at der længe, ikke har være nok pladser, til dem, der har brug for en plads, på et psykisk sygehus.

Specielt er det gjaldt i weekenden, hvorfor der er opstået et begreb, der hedder fredag udskrivninger, hvor ikke færdigbehandle psykiske syge bliver udskrevet fra sygehuse, fordi der ikke er personale nok.

Ligeledes næsten, uanset hvor syg, man er, og hvor farlig, man er, kan man ikke blive indlag i weekenden.

Og denne poliske beslutning, koste Vivi livet. For manden selv, var klar over, at han var meget syg, så syg, han var farlig for alle, så han bad om, at blive indlag på en lukket afdeling, hvor de har personale, der kan klare den slags opgaver, personalet på Lindegården var enig med manden, så de kontakte en psykiater, for at få han indlagt.

Men nej, det var jo weekend, så det kunne ikke lade sig gøre, at personen blev indlagt, uanset, hvor farlig, ham var, men selvfølgelig var de velkomne til at henvende sig igen om mandagen, hvis de stadigvæk mente, at der var behov for en indlæggelse.

Om mandagen var det desværre for sent for Vivi, hun var gået bort, på grund af politiske beslutninger, om at spare.

Så derfor tilslutter LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidlige Psykiatribrugere) Roskilde afdeling FOA krav, på anklagebænken med de politiker, de har skabt disse forhold, så selv meget alvorlige, farlige personer, ikke kan få den hjælp, de behøver.

Erik Thomsen

Sdr. Ringvej 76,2-6

Roskilde

LAP Roskilde og omegn