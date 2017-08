Send til din ven. X Artiklen: Udfordring at bo i boligselskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udfordring at bo i boligselskabet

Roskilde Avis Læserbreve - 09. august 2017 kl. 09:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Til Torben Kristensens kommentar om BOSJ: Der kom jeg straks til at tænke på Niels Hausgaards sang "Hvem bestemmer". Det med om det altid er flertallet, der har ret.

Det er en meget stor udfordring at bo i boligselskab, er min erfaring. Der bor mange forskellige mennesker, meget tæt sammen.

Og det med at det skulle være sunde boliger. Til det vil jeg sige, at sundhed er et vidt begreb. Men noget familie til mig har boet i Sneglehøj, og dette sted er sundt.

Sundhed koster også penge, og det er jo flertallet, der bestemmer. Så var det praktisk, at der før var 2 boligselskaber i Roskilde, så man kunne flytte. Man skal nemlig bo 2 år i en bolig, før man kan søge en anden bolig i samme selskab, og det er ikke smart.

Det koster også penge at få ordnet noget i sit lejemål f.eks. udskiftning af punkterede ruder. Jeg har vist været noget naiv i forhold til, at jeg troede man satte lejemålene i stand inden en ny flyttede ind, og det har jeg haft meget mas med. Jeg har fundet ud af, at det er den enkelte afdeling, der skal betale for tingene. Er der en lejlighed, der er blevet forsømt, eller på anden måde er umulig, så kan det koste en del, og naboerne kan blive sure. Og sure naboer er ikke at spøge med.

Boligselskabet er heller ikke at spøge med. For har man ikke lige til en udbetaling til et hus i Roskilde, så er der boligselskabet som mulighed, hvis man er blevet skrevet op for lang tid siden. Skal man bo til leje privat, så skal man nærmest kende nogen, der kender nogen eller bare være meget heldig. I min ungdom kunne man give sin opnotering væk. Så det gjorde jeg, fordi jeg kendte en, der havde brug for den, men det kan man heldigvis ikke mere. Det kom mig da også til skade, da jeg pludselig havde brug for en lejebolig. Det er godt at kende til regler og boligsituationen i Roskilde, især hvis man er født og opvokset der. Gevninge er nu ikke ringe, men man skal tit cykle langt.

Susanne Frederiksen

Nørremarken 47

Gevninge