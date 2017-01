Send til din ven. X Artiklen: Tvetydige idræts-udmeldinger fra DF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tvetydige idræts-udmeldinger fra DF

Roskilde Avis Læserbreve - 31. januar 2017 kl. 07:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Den 24. januar dumpede der to aviser ned i postkassen i Svogerslev. Den ene fra Roskilde Avis og den anden fra Paperboy.

Jeg fik først kigget i Roskilde Avis og på side 6 kunne jeg se, at gode gamle J.O. Krags citat var kommet til værdighed, man har et standpunkt til man tager et nyt, ikke, for Dansk Folkeparti gik ind for et nyt idrætsanlæg i Rådmandshaven og det glædede mig, da jeg er formand for Roskilde Boldklub af 1906. I samme artikel gjorde Dansk Folkeparti sig til talsmand for en styrkelse af breddeidrætten frem for eliteidrætten. Dette synspunkt blev fra partiet gentaget på byrådsmødet samme aften. Glæden med stadion byggeriet varede kort, for da jeg slog op på side 38 i Paperboy, for der fik tonen en anden lyd, for nu var det gamle Erhardt Jacobsens citat der dukkede op, for det har jeg aldrig sagt.

Til Dansk Folkepartis holdning om breddeidræt kunne jeg godt tænke mig at man vil uddybe, hvornår det breddeidræt eller eliteidræt, for der er mange frivillige træner/ledere der hver dag træner med unge medlemmer for, at gøre dem dygtigere, men hvornår skal de stoppe deres udvikling af deres talent, når man har den holdning, at nu er du ikke mere et breddetalent, men et elitetalent?

Et andet spørgsmål der dukkede op var, har vi brug for et nyt stadion og er der andre steder vi kan placerer det.

Vi har brug for et nyt stadion, for det vil på engang løse de mange problemer vi i Roskilde Boldklub dagligt har med omklædnings forhold til de mange brugere i hverdagen.

Det andet spørgsmål, har vi stillet flere gang, hvor havde man tænkt at flytte Roskilde Boldklub hen, hvis man beslutter at bygge et nyt stadion et andet sted end Rådmandshaven?

Der skal ikke være nogen tvivl, Roskilde Boldklub bakker 100 procent op bag et nyt stadion i Rådmandshaven.

Frank Thaulow

formand

Roskilde Boldklub.