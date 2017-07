Tina Boel er spidskandidat for SF både til Sjællands Regionsråd og Roskilde Byråd.

Tina Boel (SF): Sundhedsplatform må udskydes

Roskilde Avis Læserbreve - 20. juli 2017

Efter planen skal den meget omtalte Sundhedsplatform udrulles på de sjællandske hospitaler allerede i november.

Den beslutning har jeg som medlem af Regionsråd Sjælland været med til at træffe, fordi vi med dette nye it-system gennem standardisering angiveligt kunne sikre, at man som patient får samme gode behandling uanset hvor man indlægges.

Med Region Hovedstaden koblet til platformen allerede sidste år ville 'systemerne' overalt på Sjælland og Lolland-Falster kunne tale sammen og sikre smidige overgange i patientforløbene, forbedre patientsikkerheden og effektiviserer arbejdsgange.

Det tror jeg stadig på, at Sundhedsplatformen vil kunne medføre - men erfaringen fra det første halve år med systemet i Region Hovedstaden kalder på eftertanke hos de sjællandske regionsrådspolitikere. Vi har simpelt hen været for optimistiske i vores tidshorisont for, hvornår et så omfattende system kan 'være oppe at køre'.

Ifølge de seneste meldinger fra hovedstaden har man mistet overblikket over kræftbehandlingsforløb (har fået Sundhedsministeren på banen), og der behandles væsentligt færre patienter end planlagt, hvilket både er skidt for patienterne og for økonomien, fordi hovedstadsregionen kan risikere at gå glip af flere hundrede millioner kroner kroner i tilskud fra staten.

Et væsentligt problem er, at lægerne har overtaget sekretæropgaver og bruger kostbar tid på at taste koder og registrere fremfor at tale med patienterne.

Jeg ved, at der arbejdes intensivt med løsninger på de udfordringer, det nye it-system og organiseringen stiller.

Men ironien i det er, at meget af den know-how, som relativt få folk har på området, allerede nu spredes videre til de sjællandske hospitaler for at forberede implementeringen dér i november.

Derfor opfordrer vi i SF vore sjællandske regionsrådskollegaer til at udvise rettidig omhu og straks efter sommerferien beslutte at udsætte indførslen af Sundhedsplatformen på Region Sjællands hospitaler indtil vi har sikkerhed for, at systemet virker i Hovedstaden.

Imens indsatsen dér optimeres med al til rådighed værende know-how, kan vi i Regionsråd Sjælland arbejde videre med at finde bæredygtige løsninger, så vores hospitalers produktion ikke bliver lagt ned, når det bliver vores tur til at blive koblet på.

Fra SF's side vil vi bl.a. foreslå, at kodning og registrering bliver udført af lægesekretærerne, så lægerne kan bruge deres tid på dem, det hele handler om: patienterne.