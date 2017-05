Send til din ven. X Artiklen: Tak for mad Keld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tak for mad Keld

Roskilde Avis Læserbreve - 12. maj 2017 kl. 13:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Allerførst vil jeg sige tak for middagsinvitationen til Keld Holm og de konservative.

Jeg spiser meget gerne en middag og får en god og sober snak om værdier og madkultur - og jeg kan allerede nu afsløre, at det bestemt ikke behøver at være svinekød. For min skyld kan det være alt fra kebab til vegetarmad. Når bare det smager godt.

Der er nemlig én skøn og befriende ting ved at være sådan en halvlunken folkekirkekristen: At vi er befriet fra forbud, fordi intet udefrakommende kan gøre os urene. Det kan kun komme fra os selv, som de arme syndere, vi er.

Vi har ingen Gud eller en hellig skrift, som dikterer os særlige leveregler. Det ansvar er overladt til os selv. Det frigør og forpligter på én og samme gang.

Det er netop denne frihed og disse valgmuligheder, som er baggrunden for Dansk Folkepartis ønske om, at svinekød skal være repræsenteret på lige linje med andre fødevarer i vore institutioner. Hensynet til et mindretal skal ikke diktere, hvad flertallet spiser.

Jeg ved godt, at det kan være svært at forstå, at der så nødvendigvis må være et element af "tvang", idet vi pålægger forældrebestyrelserne at respektere, at mangfoldigheden garanteres i madudbuddet, og at der tages hensyn til danske traditioner.

For er det ikke langt lettere at udelukke de ting, som ikke alle kan spise? Kan man have frihed under tvang?

Keld Holm har i princippet helt ret, når han skriver, at bestyrelserne selv skal kunne tage stilling, uden at vi som politikere griber ind. Men det gør vi jo bare allerede: Hvis en bestyrelse af den ene eller anden grund ser sig gal på økologi, kan den ikke krybe udenom - for det har vi fastlagt fra centralt hold.

Vi har i Dansk Folkeparti også tillid til bestyrelserne, og vi sætter stor pris på det frivillige arbejde, som de udfører.

Men vi er ikke blinde over den kendsgerning, at så snart noget handler om islam, så forsvinder viljestyrken som dug for solen. Ingen har lyst til at indtage holdninger, der kan tolkes som upopulære, og de færreste forældre kunne finde på at stille sig på barrikaderne for en "frikadelle".

Jeg har haft henvendelser fra borgere, som deler vores ønske, men som ikke tør udtale dette på vegne af deres børn. Og dem lytter jeg altså til.

Det er dejligt, at Keld Holm bekymrer sig om min nattesøvn og forsikrer, at han skam elsker frikadeller og er medlem af folkekirken - men også ret ligegyldigt på det personlige plan, så længe han ikke ønsker at begrænse mulighederne for andre. Om vi har billeder af Dronningen hængende hjemme, er ligeledes vores egen private sag.

Svinekød og frikadeller betyder ikke noget isoleret, men det kommer det desværre til, når et bevidst fravalg af svinekød direkte eller indirekte bliver begrundet med et hensyn til en minoritet.

Indvandringen har betydet, at vi pludselig skal tage stilling til en masse ting, som vi før aldrig skænkede en tanke, og her er der to valgmuligheder:

Enten bøjer vi af og siger beroligende til os selv, at "det betyder intet", eller også kæmper vi for at hævde vores egne traditioner og vores egen kultur - uden at vi dermed tvinger den ned i halsen på andre.

Vi vælger i Dansk Folkeparti den sidste mulighed - for vores friheds og sammenholds skyld.

Jeg ser frem til en god snak med Keld Holm og takker endnu en gang for invitationen.

Karsten Lorentzen, byrådsmedlem, Dansk Folkeparti