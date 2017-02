Socialpsykiatrien i Roskilde er død

Jeg har mødt et utal af engagerede og dygtige kolleger som har været med til at sætte sit præg og KNOKLET for at gøre den til et fantastisk sted, ikke kun de for ansatte, men i høj grad også for vores medborgere, unge og ældre med sindslidelser af enhver art.

For et par år siden købte Roskilde Kommune Toftebakken af Københavns Kommune for at sætte husene istand for Gud ved hvor mange millioner, så Socialpsykiatrien kunne samles et fint sted.... Men det BLEV måske for dyrt ? For det skulle ikke undre mig hvis det er økonomien der trykker, men denne strøtanke finder jeg nu alligevel FOR kynisk.........