Ældre på Himmelevplejecenter (Arkivfoto: Erling J.)

Socialdemokraternes lånte fjer

Roskilde Avis Læserbreve - 19. januar 2017 kl. 11:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: D. 18/1 havde Morten Gjerskov et indlæg i avisen hvor han udråber sig selv og Socialdemokraterne til dementes forkæmpere. Til de forbedringer som Morten Gjerskov bryster sig af, er anvendt de midler som Dansk Folkeparti nu flere år i træk har fået afsat på Christiansborg for at styrke ældreplejen og forholdende på plejecentre.

Hvis det ikke var for Dansk Folkeparti havde vi ikke haft de ressourcer og det fokus på værdighed som i dag (heldigvis) er blevet et naturligt samtale emne og som ligger til grund for de beslutninger vi tager.

De øgede ressourcer til øget natbemanding på plejecentrene fik vi i Dansk Folkeparti afsat allerede sidste år. Vi fik 2 mio. med i budgettet, men det blev påstået at de var unødvendige og pengene gik til andre ting. Nu har de fået relevans igen åbenbart og denne gang med et så lille beløb at det næppe giver en reel effekt men i højere grad til fjer at pynte sig med.

Mht. demensalliancen var der ikke et eneste parti der gik imod forvaltningens indstilling - tværtimod bakkede vi alle 100% op da vi ALLE finder det altafgørende at gøre mest muligt for borgere og pårørende til borgere med demens.

Politik kan blive grimt når man som formand går ud og tager æren for et udvalgs arbejde. Socialdemokraterne havde intet fået igennem uden os andre som arbejder mindst lige så hårdt for værdighed for alle vores borgere, i denne sammenhæng ældre borgere.

Socialdemokraterne står derimod i spidsen for at udviske, de af Folketinget afsatte midler til ældre området, nærmere betegnet 5 mio. i år og hvem ved hvor store beløb det kan udvikle sig til med tiden...

Merete Dea Larsen

Medlem af Folketinget

Næstformand sundhed og omsorgsudvalget