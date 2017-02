Skal KulturCosmos bestå?

Som formand i KulturCosmos hilser jeg udviklingen velkommen, vi har længe ventet på at der skulle ske noget i forbindelse med bosætning og byudvikling. I KulturCosmos har vi siden vi dannede foreningen i 2012 haft en rivende udvikling, og man kan vel godt sige, at vi som kulturhus er blevet godt forankret i lokalområdet. I KulturCosmos har vi desuden et godt samarbejde med biblioteket og kan sagtens se, at det også kan udbygges fremadrettet.

I starten blev kulturhuset udelukkende drevet af frivillige, men i løbet af processen kunne vi se, at der var behov for at ansætte en kulturhusleder og stillingen blev bevilget af Roskilde Kommune for en toårig periode. Vi er nu så godt forankret, at vi forventer, at vi kan fortsætte med en ansat i huset. Desuden har vi rigtig mange frivillige, som bruger huset til mange forskellige aktiviteter, og set i lyset af, at der kommer flere nye borgere til, vil der være behov for mere plads til kulturen i Viby.