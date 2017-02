(Foto: Per Rudkjøbing)

S på trafikal slingrekurs i Viby

Roskilde Avis Læserbreve - 21. februar 2017 kl. 00:48

DEBAT: Venstre arbejder for sammenhæng i udviklingsplaner og trafikplanlægningen - også i Viby. Venstre tror på Viby´s potentiale og arbejder for udviklingen af Skousbo-området. Man behøver blot at kaste et blik til nabobyen Borup, der er vokset med 3000 indbyggere i de sidste 10 år for at indse at visionen om udbygningen af Viby ikke er urealistisk.

Det klogeste er at fastlægge den overordnede vejstruktur inden man laver plan for udbygning af et område således man får adskilt tung trafik og pendlertrafik fra lokaltrafik. Men trods både anbefalinger fra kompetente folk i zebrabygrupper og klar tale fra borgere på høringsmødet i august 2016, er det ikke sket for Skousbo-området. Udfordingen ved viadukten er ikke løst og den optimale løsning med tilslutning af en omfartsvej til Parkvej er blevet blokeret af Skousbo planerne.

Dilemmaerne ved viadukten i Viby er nu end tand mere komplicerede end de behøvede at være og S ved ikke hvilket ben de skal stå på. S ændrer holdning om omfartsvejen i takt med DF´s udmeldinger. Både Gitte Kronbak Nielsen (S) og Torben Jørgensen (S) anbefalede midt i januar at både viaduktudvidelse og en stor omfartsvej i mobilitetsplanen. På S-mødet d. 5. februar talte borgmesteren for en udvidelse af viadukten og imod en stor omfartsvej. Henning Sørensen (S) talte for en omfartsvej, hvor trafikken skulle ledes lige af Damgårdsvej ned i det trafikalt betændte område ved viadukten. Behandlingen i byrådets udvalg er endt i et kludetæppe af lappeløsninger som ingen kan være tjent med. Derfor bifalder vi, at byrådet har sendt planen tilbage til fornyet behandling i udvalgene.

Venstre har foreslået, at der etableres en omfartsvej nordøst for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61, således at trafiktrykket i bykernen reduceres. Derudover går vi ind for, at der kigges på yderligere tiltag for bløde trafikkanter i området ved viadukten.

Henning Sørensen (S) kalder vores forslag og ønske om at se på helheden for V-overbud samt en trussel mod udviklingen af Viby. Vi kalder det at have visioner for Viby´s udvikling og tage ansvar for en langtidsholdbar trafikplanlægning.

Jette Tjørnelund, Formand for Venstre Roskilde Syd

Lars Berg Olsen, Byrådsmedlem for Venstre