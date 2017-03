Roskildes lærere fortjente en lærertidsaftale

DEBAT: I Dansk Folkeparti er vi ærgerlige over at det heller ikke i denne omgang blev til en lærertidsaftale i Roskilde kommune. Det ville ellers have klædt os som kommune at give lærerne sikre rammer for deres arbejde. Det undre os at Socialdemokratiet ikke ville være med, et parti som ellers slår på tromme for lærerene alle andre steder, for med deres stemmer havde vi haft en aftale.