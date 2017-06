Direktøren på Roskilde Handelsskole Jørgen Sloth vil prøve at gøre skaden god igen. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Handelsskole erkender brøler: Student i kørestol kom ikke med på scenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Handelsskole erkender brøler: Student i kørestol kom ikke med på scenen

Roskilde Avis Læserbreve - 23. juni 2017 kl. 08:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Handelsskole indrømmer blankt, at det var en kæmpebrøler, når en student i kørestol ikke kom på scenen sammen med sine kammerater for at få eksamensbevis ved dimissionen torsdag eftermiddag.

- Vi burde selvfølelige have været klar over hendes situation og sørget for et rampe, som hun kunne bruge, siger skolens direktør Jørgen Sloth, der ikke selv var til stede.

- Jeg er ked af, at vi har begået en klokkeklar fejl, som jeg har beklaget overfor eleven og hendes familie. Vi har aftalt, at vi nu må prøve at rod bod på det efter bedste evne.

- Roskilde Handelsskole har en klar politik om, at der skal være lige muligheder for alle. Det er mit ansvar, at den gennemføres, så en fejl som denne aldrig kommer til at gentage sig, forklarer Jørgen Sloth.

Fredag formiddag var han og skolens øvrige ledelse i gang med at undersøge, hvad de nu kan gøre for at give den ramte student og hendes familie en form for oprejsning.