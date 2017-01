(Foto: Per Rudkjøbing)

Røde ser stort på svømmehalsønsker

Roskilde Avis Læserbreve - 20. januar 2017 kl. 14:58

Borgmester Joy Mogensen socialdemokratiet og SF kan simpelthen ikke hører kritikken af den nye svømmehal. Det svare til at fortælle en teenager at verden består af andre end teenageren selv. Og det er netop min pointe i denne debat, hvor politikkerne umodent og skammeligt har set højt og flot på demokratiet og borgernes ønsker.

Den 29. november 2016 udfærdiges der et notat "badebysnotatet" som socialdemokratiet vælger at "hemmeligholde" indtil den 5/1-2017 - altså over en måned senere.

Badebysnotatet handler om besparelser og vitale ændringer i Roskilde historiens største anlagte projekt til 140 millioner kroner. Et projekt som råber på borgerinddragelse og opbakning.

Byrådet og offentligheden bliver ikke orienteret om badebysnotatet før den 5/1-2017 og dermed er det faktuelt for sent for alle andre i byrådet og offentligheden at kommentere på de massive besparelser som Borgmester Joy Mogensen (S) gennemtrumfer i samarbejde med Birgit Pedersen (SF). De har indgået en forligsaftale og den vil de gennemfører uden indblandning fra offentligheden og andre i byrådet.

Prækvalifikationen er på daværende tidspunkt overstået den 1/12/2016 og dermed har borgmesteren bundet kommunen til at gennemfører projektet. Byrådet og offentligheden var dermed tvunget til at accepterer uden politisk modspil. De havde ingen indflydelse og var blevet marginaliseret.

Foreningerne og borgerne kunne af naturlige årsager heller ikke kommentere på det nye og ændrede projekt. De mange foreninger som stillede op til adskillige dialogmøder og som brugte en masse fritid og ressourcer på at hjælpe og give input om, hvad en svømmehal nu år 2017 burde indeholde, er ganske enkel slette og fjernet fuldstændig.

Meget overlegen har socialdemokratiet sagt at dem som var interesseret bare kunne have holdt sig orientere på en skjult underside på kommunens webside. Men det er ikke korrekt for badebysnotatet blev først officielt den 5/1-2017.

Prisen er i dag svimlende 140 millioner kroner, men som forening forholder vi os ganske enkel ikke til beløbets størrelse. Vi ønsker derimod at forholde os til det faktuelle omkring fordelingen og prioriteringen af de elementer en svømmehal skal bestå af. Og vi forholder os til at breddeidrætten, som vi også har fortalt i denne avis frø, får de bedste muligheder. Det betyder også de handicappede, gangbesværet, ældre etc.

Derfor bliver det patetisk når vi hører Birgit Pedersen (SF) og Socialdemokratiet gang på gang melde ud, at der er styr på forholdene, når vi sammen med Dansk svømmeunion og Dansk Handicap Idræts forbund kan kritisere det ene punkt efter det andet.

De sammen forbund som politikerne i projektet har brystet sig med er taget med på råd. Men pludselig ikke skal høres mere til trods for at skelletterne vælter ud af skabet med masser af fejl og mangler. Og det er er bare toppen af isbjerget vi kigger på lige nu.

Der er blevet pyntet med tal, ord, afstande og billeder for at der skulle skabes et skønmaleri af et projekt som det nu syner af Birgit Pedersen (SF) og Borgmester Joy Mogensen (S) egenrådigt skulle gennemføre, for designet og for de få.

Som forening forstår vi ganske enkel ikke hvorfor Birgit Pedersen (SF) hele tiden holder fast i 50 meter bassinet! Det giver jo ingen mening ud over at 50 meter bassinet skal maskere de massive udgifter til spa & wellness som ikke røres med en krone i badebysnotatet - eller som man kalder det, optimering af svømmehallen - et andet ord for forringelse og dårlig købmandsskab.

I Høje Taastrup har man netop bygget en svømmehal helt uden søjler, tilskuerpladser, hæve/sænkebund, bro til opdeling af bassin, handicapvenligt etc. til 60 millioner kroner og som netop forbundene og foreningerne efterspørger. Det er et projekt hvor bassinet er bygget op i stål og ikke i dyr beton. Det synes Borgmesteren åbenbart ikke om, for det er nytænkning. Det er meget billigere og der gives garanti på op til 30 år. Tilsvarende garanti gives ikke til beton.

Badebysnotatet viser netop at de største besparelser skal trækkes ud af 50 meter bassinet. Millioner tages af det i forvejen skrabet 50 meter bassin, så der efterhånden kun er tale om et hul i jorden uden funktioner tilbage til breddeidrætten, børnefamilier, foreninger etc.

Det forklare hvorfor badebysnotatet skulle holdes "hemmelig" og til lang tid efter prækvalifikation, for så var alle sat ud af spillet både forligspartere, foreningerne og borgerne.

Det kan ikke kaldes demokrati og borgeinddragelse. Vi opfordre til at byrådet og offentligheden åbner op for debatten igen. Vi deltager gerne, så vi får en svømmehal til breddeidrætten og borgerne som der efterspørges.

Roskilde Svømning

Henrik Påske

Formand for svømmehalsudvalget