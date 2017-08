Michael Philip Hansen. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Redaktørens usandheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redaktørens usandheder

Roskilde Avis Læserbreve - 26. august 2017 kl. 01:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Redaktøren har nu gentagne gange underholdt læserne om den massive befolkningstilvækst i Roskilde kommune, på mere end 1000 personer om året, men den totale vildfarelse er nu skudt grundigt til hjørne af vicekommunaldirektøren i Roskilde kommune.

I torsdags har vicekommunaldirektøren udtalt at der slet ikke bliver nogen stigning i befolkningstilvæksten så nu venter vi kun på et dementi og en beklagelse fra redaktøren.

Det morsomme, hvis man kan kalde det, for det, er at den befolkningstilvækst, som man troede der skulle komme bestod for halvdelens vedkommende af flygtning og asylansøgere.

Det er i hvert tilfælde ikke noget der bidrager til skatteindtægterne i Roskilde kommune, tværtimod gør det gabet, i negativ retning, mellem udgifter og indtægter endnu større i kommunen.

Så nu venter vi spændt på, at se kommunens årsregnskab 2017 og det endelig budget for 2018 med nedskrivning i befolkningstallet indarbejdet.

Hvis Roskilde kommune var en privatvirksomhed kunne man fristet til at tror, at det var en kopi af Nordisk Fjer, IT Factory eller Enron, hvilket for de mennesker, som ikke tjener mange penge eller har en formue, er meget trist og vil få konsekvenser for økonomien og velfærden på både kort og lang sigt.

I sidste uge skrev jeg også om en anden af redaktørens vildfarelser, nemlig de mange mange turister, der strømmer til kommunen. Nu er der kommet nye tal fra Visit Denmark, som sammenligner månederne juni 16 og juni 17.

Her har Roskilde og Lejre en vækst på 5,75%, hvilket er noget under de fremhævede 14 % og så er det også markant under gns for Region Sjælland, som havde en vækst på 8% og det vel og mærke uden sommerhusudlejning som fylder rigtig meget i bl.a. Guldborgsund, Lolland og Odsherred kommuner.

Så kære vælger lad jer ikke snyde af fake news, som Roskilde Avis og flertallet i byrådet bedriver, men stem med fødderne tirsdag den 21. november 2017

Michael Philip Hansen

Samfundsdebattør

Syvskæppevej 7

4000 Roskilde