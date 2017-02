Politisk svømmetur

DEBAT: Formanden for Roskilde Svømning, Henrik Påske, har et stort indlæg i Roskilde Avis midtuge, hvori han revser de 'røde' politikere i almindelighed og borgmesteren i særdeleshed.

Pænt store avisannoncer, betalt af klubkontingentet formoder jeg, skulle overbevise de vankelmodige politikere om, at svømningen i Roskilde havde brug for det største, længste og bedste man kunne få. Jeg husker ikke, at prisen blev tillagt betydning. Sådan! Ikke en sjæl var overrasket over formandens engagement på svømmesportens vegne.

Ja, ja, jeg ved godt, at projektet indeholder meget ANDET og MERE end svømmeklubben har brug for. Men jeg ved også, at det indeholder ALT HVAD svømmeklubben har ønsket sig og behøver. Og så burde svømmeklubben og Påske vel kunne melde mission fuldført. Men så vælger Påske altså at spille det politiske kort, der hedder 'røde' partier. Her spænder han sin politiske stillingtagen foran projektet og mod projektet i svømmeklubbens navn. Så kommer han ud på dybt vand. Nå, han har vel lært at svømme.