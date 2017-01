Øv-bøv, ingen svømmehal

Farcen om svømmehallen er gået ind i en ny – og måske sidste – fase.

Længe blev Dansk Folkepartis ønske et alternativt og meget billigere projekt fejet af bordet med hånlige bemærkninger om, at nu var projektet med udbygningen af den eksisterende svømmehal vedtaget, og så kunne vi ellers rende og hoppe. Også selv om vi kunne præsentere en bedre løsning til omkring halvdelen af prisen på de mindst 130 millioner kroner, som projektet foreløbig er løbet op i.

Men så viste det sig, at beregningerne slet ikke holdt. Svømmehallen ville blive meget dyrere, og en ny udbudsrunde måtte i hast sættes i værk. Nu er julebudskabet fra borgmesterkontoret så det, at det er ”alt eller intet”.

Budgetforligskredsen, som Dansk Folkeparti står uden for, fastholder hårdnakket projektet, og som noget nyt er borgmester Joy Mogensen kortsluttet helt, og erklærer, at enten bliver det denne løsning, eller også får Roskildes borgere slet ikke nogen ny svømmehal. Gad vide, hvad foreningerne og borgerne siger til det?

Det forekommer os i Dansk Folkeparti at være en noget barnlig reaktion. En moden borgmester med format ville have taget bestik af situationen langt tidligere og undersøgt alternativerne.

Ikke mindst fordi det vel ikke er helt tosset at spare borgerne for en tocifret millionregning?

Men i denne sag siger Joy Mogensen, at hvis ikke, der kan opnås en pris på 130 millioner kroner for svømmehallen, så ”bliver det ikke til noget”, Men hvad med en svømmehal i Trekroner? Hvorfor er det projekt fejet af bordet?

Det er trist, at et forholdsvis spinkelt flertal er bukket under for et tunnelsyn, som har blokeret for udsynet og den horisont, som alternative løsninger kunne udgøre.

Nu siger borgmesteren lige ud, at hvis ikke Socialdemokratiets og SF's prestigeprojekt bliver til noget, så kan Roskilde Kommunes borgere kigge i vejviseren efter en ny svømmehal – eller heldigvis kan de finde ud af, at afstanden til den nye – og billige – svømmehal i Taastrup er til at overskue. Men det er nu alligevel både ærgerligt og synd for borgerne og foreningslivet i Roskilde.

I Dansk Folkeparti fastholder vi, at der brug for en ny svømmehal. Og den havde vi da også for længst haft, hvis flertallet havde kendt sin besøgelsestid og taget bestik af de økonomiske realiteter.

Karsten Lorentzen (DF),

medlem af Roskilde Byråd