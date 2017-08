Send til din ven. X Artiklen: Nyt udvalg skal luge ud i bureaukrati og bøvl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt udvalg skal luge ud i bureaukrati og bøvl

Roskilde Avis Læserbreve - 13. august 2017

Det er et politisk ansvar at gøre op med unødvendig bureaukrati, der stjæler tid fra medarbejdere eller skaber bøvl for borgere. Det er positivt, at forvaltningen af egen kraft er nu foreslår at gå i gang og inddrage medarbejderne for at frigøre tid og ressourcer. Det skal vi fra politisk side bakke op om og involvere os i. Sagen er, at det trods gode intentioner kan være svært at lægge gamle dårlige vaner på hylden eller sænke de skibe man selv har sat i søen. På samme måde kan være uhyre svært for forvaltningen at afskaffe procedurer, man selv har udviklet, indført eller de traditionelle opdelinger af arbejdet.

For at styrke og holde fast i nytænkningen foreslår Venstre et særligt midlertidigt udvalg med ansvar for at luge ud i bureaukrati. Udvalget skal bestå både af politiske repræsentanter og relevante personer fra forvaltningen og medarbejdere fra samarbejdsudvalg.

Udvalgets rolle skal være at komme med konkrete forslag til at frigøre tid eller ressourcer til kerneopgaven til gavn for borgeren. Det kan være udvalgets egne initiativer eller ske på baggrund af forvaltningens projekt, forslag fra fagudvalg, medarbejdere eller direkte henvendelser fra borgere, der oplever bøvl.

Venstre har skole-og børneområdet som politisk fokusområde for afbureaukratisering. Vi har tidligere foreslået et katalog for at forenkle dokumentationskrav for at frigøre tid til mere kvalitet og nærvær med børnene. Det vandt dog ikke gehør hos venstrefløjspartierne. Det vil her være oplagt område for at skrue ned for dokumentationskrav er at afskaffe de mere end 3000 vejledende målkrav på skolens fagområder, så snart Regeringens- og forligsgruppens forslag er kommet helt i gennem Folketinget. Vi vil også have undersøgt om omfanget af projekter eller koncepter indenfor dagplejeområdet og folkeskoleområdet er hensigtsmæssige eller tager for meget tid fra børnene.

Jette Tjørnelund (V)

næstformand

Skole-og Børneudvalget.