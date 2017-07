Byrådsmedlem Jonas Paludan (El) opfordrer til en fredelig demonstration til forsvar af muslimernes religionsfrihed i Roskilde.

Modsvar til ekstremisterne

Roskilde Avis Læserbreve - 10. juli 2017 kl. 11:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Deltag i fest for mangfoldighed

Der er noget fascinerede over at stå på Stændertorvet i Roskilde. Det er måske ikke alle der er klar over det, men når man besøger torvet, så står man inden for et par hundrede meter af tre af de verdensomspændende religiøse trosretninger.

På Stændertovet dominerer den protestantiske domkirke, på Frederiksborgvej finder vi den katolske kirke i Roskilde og i Allehelgensgade finder vi moskeen.

Denne moske har indtil nu haft til huse i et nedlagt autoværksted, men gennemgår nu en total ombygning, så Roskildes muslimer kan få et smukt hus til deres gudsdyrkelse.

Herfra skal lyde et stort tillykke til Roskilde Kulturforening med det flotte byggeri.

Jeg er ofte blevet forbløffet over, hvor få der egentlig er klar over at de tre trosretninger ligger dør om dør, men jeg tror at forbløffelsen kommer af, at de religiøse samfund lever fuldstændig fredeligt sammen. Det er der jo kun grund til at glæde sig over, selvom vi i den daglige nyhedsstrøm ofte bliver bombarderet med billeder af voldsomme religiøse konflikter ude i verden. De eksisterer heldigvis ikke her.

Nu har Roskildes muslimer så selv samlet ind til byggeriet, og jeg ser frem til at se moskeen stå færdig. Det er fuldt fortjent og jeg vil gerne sige tak til Roskilde Kulturforening for de mange gange I har åbnet dørene for Roskildes borgere.

Det er præcis, når religiøse, kulturelle og politiske foreninger åbner op for hinanden, at vi lærer at se forbi forskellighederne og nedbryder de fordomme om hinanden. I stedet for at se stereotyper, så ser vi pludselig helt almindelige mennesker.

Men det er det dog ikke alle, der gør det. Således har den højreekstremistiske organisation Stop Islamiseringen af Danmark indkaldt til demonstration mod byggeriet af moskeen. Det sker nu på lørdag, her i hjertet af vores smukke kommune.

Lad mig slå fast, at organisationen naturligvis har fuld ret til at demonstrere i Roskilde, uanset hvor ekstremistiske holdninger de så ellers har. Det har de ret til - men det er også vigtigt at vi kommer med et modsvar.

Derfor har en gruppe borgere valgt at arrangere en fest for mangfoldighed nu på lørdag d. 15/7. Den vil jeg deltage i - og jeg synes at du skal tage med. Lad os fejre vores forskelle og sammen glædes over, at vi er en kommune hvor mangfoldigheden trives.

Byrådsmedlem

Jonas Paludan,

Enhedslisten