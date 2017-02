Knud Erik Damgaard er spidskandidat for Liberal Alliance ved efterårets valg til Roskilde Byråd. (Foto: Per Rudkjøbing)

LA-leder i Roskilde ønsker: Mindre bureaukrati

Roskilde Avis Læserbreve - 18. februar 2017 kl. 12:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores hovedpunkt er, at der skal være mindre bureaukrati i Roskilde om andre kommuner, for det stopper og sinker alt for mange gode initiativer.

Sådan forklarer den snart 60-årige Knud Erik Damgaard, der netop er blevet valgt som spidskandidat for Liberal Alliance ved efterårets valg til Roskilde Byråd.

I dag arbejder han som repræsentant for det berømte guitarmærke Fender med salgsområde i Danmark, Grønland og Baltikum fra bopælen i Vor Frue. Tidligere drev han i årene 1982-90 forretningen Rockilden med musikinstrumenter i Sankt Olsgade.

Damgaard har fået politikken ind med 'sutten' idet hans far var med samme navn var et kendte socialdemokratisk folketingsmedlem og forsvarsordfører. Men sønnen har altså valgt et lidt andet ståsted.

- Vi skal sørge for, at alt ikke er så besværligt og langsomt. Hvis man f.eks. skal lave et skur eller en carport, behøver kommunen ikke at skulle bestemme det i detaljer. Vi skal væk fra,at borgerne nærmest skal stå med hatten i hånden hos kommunen for at få noget igennem.

- Sagen med forsinkelserne af de nye diger ved Jyllinge viser også, at bureaukratiet er gået alt for vidt, når det skal være så besværligt at få dem opført, så beboerne kan komme til at leve i tryghed.

Mindst en valgt

Knud Erik Damgaard håber, at partiet kan få valgt et par repræsentanter til byrådet, ud fra antallet af stemmer ved sidste folketingsvalg.

- Nu ved jeg godt, at man ikke lige kan overføre det til et folketingsvalg. Men hvis vi ikke kan få valgt mindst en, så vil jeg blive meget skuffet, forklarer spidskandidaten for Liberal Alliance i Roskilde.

tk Listen

Knud Erik Damgaard

Bo Jens Christensen

Liv K. Olsen

Lasse Søkilde

Lars Tonø

Erik Leth Møller

Michael Søndergaard