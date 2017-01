LA: Kommunen skyld i forsinkede diger

Det er intet mindre end fantastisk at folk inklusive vores borgmester stiller op når det brænder på med oversvømmelser i Roskilde. Men det er trist at det eneste vores borgmester kan gøre, er at deltage iført gummistøvler.

Borgmesteren og resten af byrådet er folkevalgte, men har svært ved at tage beslutninger, da de hænger fast i embedsmændenes rådgivning og med så detaljerede regler der er på områderne, kan det være usikkert om de i det hele taget bliver ledt på rette vej.

I Roskilde har man siden december 2013 diskuteret en fornuftig løsning. De projekter som Roskilde kommune er kommet frem med, er enten blevet udsat pga. berettigede klager fra beboere eller fra naturforeninger, som vælger at sætte børste orm og naturområder, højere end beboernes privatøkonomi og stressniveau.

Heldigvis ser det nu ud til at Danmarks Naturfredning trækker deres klage tilbage, det kan vi kun håbe på. DN vedgår sig at de for en stor del er bygget op omkring frivillige amatører!

Ufatteligt at de har så meget at skulle have sagt, på bekostning af indbyggeres ved og vel.

Desværre så bliver der gjort regning uden vært. Havde kommunen i samarbejde med beboerne fundet en løsning, så var der ikke indkommet særligt opsættende klager. Der havde været et naturligt dige på 2.30 meter. Men kommunen skulle kaste sig ud i endnu et prestige projekt og tegne et dige på 2.40 med en sti!

En sti som Jeppe Trolle så fint kalder prisen for den fine gave! Andre kalder det en overtrædelse af privatlivets fred. Områdets beboere havde lavet en underskrift indsamling og forhåndsgodkendt et dige på 2.30, men så skulle kommunen altså trumfe lidt højere på baggrund af en rundspørge.

Kommunen gav efterfølgende de 494 berørte beboere valget mellem 2.40 eller nul – det blev naturligvis et klart ja til 2.40, og derefter klager en mas – resultat? Ingen diger endnu!

Kommunen kunne også sætte hårdt ind overfor de kommuner som er afhængige af Værebro Ådal. Den trænger i den grad til vedligeholdelse. Herlev, Ballerup og Egedal kommune har ikke ønsket at bidrage til en sluse, der kan forhindre indtrængen af vand og derfor står Jyllinge borgerne nu alene med udgiften til en sådan.

Kommunen har påstået at de ikke må betale for en sikring af området, men allerede i august 14 har Miljøminister Kirsten Brosbøll / S gjort klart at det står kommunen frit for at betale og at spørgsmålet ikke skal vurderes efter kommunalfuldmagtsregler. ”Området har ikke kun været oversvømmet i 2013, men også 1969,77,82, 2000 og i 2007 og med vandløbsloven i hånden er det kommunens opgave at sikre borgerne ved at foretage de rimelige og nødvendige foranstaltninger herfor.. ”

Nu skydes der så med skarpt mod en siddende minister, som vel om mærke fik erklæret stormflod på 4 timer.

Efter Bodil gav de kun efter for de berørte parter, inden Henrik Sass Larsen blev presset til at ændre loven.

Skylden lægges over på andre, smart tænkt lige op til et kommunevalg, det er bare ikke særlig troværdigt. Vi vil fokusere på at Jyllinge-borgerne mest af alt ønsker det dige opført nu - sådan som borgerne i Jyllinge Nordmark nu på 3. år og efter 3 store storme, så inderligt ønsker.

Knud Damgaard

Spidskandidat

Liberal Alliance til

Kommunevalget 2017

Bo Jens Christensen

Kandidat LA/KV17