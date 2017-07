Jyllinge har råd til et kulturhus

Klaus Aare Bang, formand for Den konservative vælgerforening i Roskilde har et indlæg i Roskilde Avis den 29. juni, hvor han bekymrer sig over hvordan Foreningen UDSIGTEN økonomisk vil kunne klare at drive Bygaden 28 som et kulturelt indslag i Jyllinge.