Send til din ven. X Artiklen: Hyggelig kur på plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hyggelig kur på plejecenter

Roskilde Avis Læserbreve - 19. februar 2017 kl. 08:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Fredag den 6. januar 2017 var jeg som pårørende til Nytårskur på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter.

Da jeg kom, var der stuvende fuldt af mennesker og de af personalet, som ikke går i uniform var i deres stiveste puds. En buffet med indbydende små anretninger stod klar, og medens man ventede på, at alle havde fået sig en siddeplads, strømmede de smukkeste violintoner ud i lokalet. Kort sagt der var lagt op til en rigtig festdag.

Som centerleder Lisbeth Bergstrup sagde i sin tale, så var denne dag især en tak til de mest betydningsfulde personer for Sct. Jørgensbjerg Plejecenter. Med hensyn til de betydningsfulde personer blev der især tænkt på de mange frivillige mennesker, som uge efter uge møder op til diverse arrangementer.

At der er så mange frivillige, der gør en indsats på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter skyldes, at der blandt personalet er mennesker, som har en ganske særlig evne til at få ideer og finde frivillige, som på forskellig vis vil give en hånd. At have så stor en gruppe af mennesker der uden at have pårørende på plejehjemmet alligevel har deres vanlige gang i huset, kræver det, at der hele tiden bliver holdt fast i disse kontakter og, at de føler sig værdsat og velkommende i huset. Denne evne er jeg sikker på, man er meget bevidst om på hele plejecenteret ellers var det ikke muligt, at samle så mange mennesker til Nytårskur.

Min mor flyttede ind på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter i februar 2016. Mine søskende og jeg er så glade for, at det netop blev her vores mor fik en lejlighed. Det er en stor fornøjelse at besøge mor, altid møder vi venlige og smilende mennesker, som har en lille kæk bemærkning, og straks vil give en hjælpende hånd, hvis vi har brug for et personale.

Det helt unikke ved Sct. Jørgensbjerg Plejecenter er deres store aktivitets og fest gen, som gør, at der hver eneste uge er tilbud til de beboere, som vil have en på opleveren. Det er min stærke overbevisning, at der er stor livskvalitet i det at bryde den daglige trummerum. For min mor som er dement, er det især musikken, som giver hende stor glæde, og den er der meget af på Sct. Jørgensbjerg. Flere gange om ugen er der mulighed for at synge og danse, som oftest til et 3-4 mands orkester.

Det er ikke kun mor, som mærker at livet stadig leves fuldtud, selvom hun er flyttet på plejehjem, jeg mærker det også.

Tusind tak til alle såvel fast personale som frivillige, som gør Sct. Jørgensbjerg Plejecenter, til et godt sted at leve livet.

Gurli Winther Larsen

Lillevangsvej 65

4000 Roskilde