Hvordan kommer vi til og fra vore sygehuse i Region Sjælland?

DEBAT: Gennemførelsen af den nye sygehusplan i Regions Sjælland, med supersygehuset i Køge, vil ud over at sikre størst mulig kvalitet, også have fokus på hvorledes kommer vi til og fra de enkelte sygehuse.

Regionen har taget hul på planen med etableringen af akutsygehusene og samling af forskellige specialer. Det betyder at man som patient kan komme ud for at skulle transportere sig længere til diverse undersøgelser og behandling - og efterfølgende kontrol og lignende. Som eksempel fik jeg af en borger i Jyllinge spørgsmålet: Hvordan kommer jeg med det offentlige til Næstved? Jeg blev svar skyldig - ud over at tænke, at det nok ikke var så lige til!

Et lille skridt på vejen er at Regionen i forbindelse med økonomiaftalerne for 2017 får tildelt ansvaret for togstrækningen mellem Køge og Roskilde. Det betyder at strækningen fra Roskilde over Køge til Faxe Ladeplads og Rødvig nu er regionens ansvar. Det giver os mulighed for selv at tilpasse køretiderne.

Men det løser ikke regionens samlede behov. Derfor SKAL vi allerede nu have fokus på en forbedring af busforbindelserne. Hvis det ikke kan løse problemet, så må vi se på om der f.eks. skal etableres specielle "sygehusbusser", som man som patient kan benytte.

Vi skal sikre et smidigt forløb for den enkelte patient, hvor kvalitetsbehandling kommer i første række og transport ikke må være en bekymring oven i en ellers alvorlig situation.

Evan Lynnerup (V)

Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland

og Roskilde Byråd