Havnetræffet drukner i succes

DEBAT: Havnetræffet om torsdagen i Roskilde er druknet i sin egen succes. Fra at være et hyggeligt "sparke dæk" møde mellem amerikanerbil-enthusiaster er det nu stort set blevet til et træf for motorcyklister og tilskuere, som tror, at der kommer mange spændende gamle biler.

Der har været en del beklagelser fra beboerne ved havnen over støjen og jeg har tænkt på klagerne som sure gamle mænd, som ikke selv har haft held til at udleve motordrømmen, og som nu, gule og grønne af misundelse, ser det ene pragtkøretøj efter det andet passerer revy.

Jeg må revidere min opfattelse!

Forleden torsdag havde jeg selv lejlighed til at gense skuet på havnen efter et par år, hvor vi ikke lige har haft tid til at hive den antikke motorcykel ud fra gemmerne.

Det viser sig, at rigtigt mange torsdagsgæster kører på motorcykler, der lyder som slaget om Ardennerne i 1944. Beklædningen kunne også godt sommetider vise hen til det historiske panserslag, men vi ved jo, at bag al panser og plade gemmer sig en venlig familiefar, som blot en gang om ugen mener, at omverdenen bør vise respekt ved krampagtigt at holde sig for ørerne.

Og det er som om de, når de passerer de opskræmte beboere, giver den en tand ekstra på gashåndtaget, som for at understrege den overlegenhed, man føler, når man drøner forbi med fri udstødning..

De øvrige pladser og plænen med, som vel egentlig skulle have været fyldt op med historiske køretøjer og deres stolte ejere, er nu fyldt op med almindelige standardbiler, som til gengæld hverken larmer eller bruger benzin.

Men den opmærksomme gæst kan være heldig at finde en flot Cadillac, Chevrolet eller Hudson, måske en VW-boble mishandlet til ukendelighed, og selvfølgelig en enkelt MG.

Men de fine gamle køretøjer er stort set fortrængt fra pladsen af motorcykler og bilende gæster, der i god tid har blokeret parkeringspladserne!

En god ting er der dog sket. Street Food er en gang om ugen kommet til Roskilde, hvor det med stort held tager kampen op med restauranter, hvor tjenerne hellere vil holde foredrag om maden end servere et ordentligt måltid.

Men motortræffet er druknet i sin egen succes, og jeg er fuld af forståelse for at beboerne er kede af den larm motorcyklerne laver.

En kontrol af disses udstødniger kunne givetvis skæppe godt i statskassen!

Hans Bredahl

P. Hansens Vej 4

Gundsømagle

4000 Roskilde