Forudsigelige trafikproblemer

Roskilde Avis Læserbreve - 16. februar 2017 kl. 04:45

Da Roskilde Byråd/Teknik-og miljøudvalget for 5-6 år siden forkælede en politisk stærk gruppe beboere i Sct. Jørgensbjergområdet med en næsten total afspærring af deres boligområder, var der ikke mangel på advarsler om, at det ville give store trafikproblemer, ikke mindst i rundkørslen ved Møllehusvej/Helligkorsvej, men også i krydset Støden/Borgerdiget.

Disse advarsler har til fulde vist sig at være velbegrundede, hvilket vi kan læse i Roskilde Avis tirsdag den 24. januar. Det har tilsyneladende ikke hjulpet, at der er anvendt et millionbeløb på rundkørslen. Den er for lille, og der er for mange veje.

Denne rundkørsel og omtalte kryds skal aflastes til glæde for de fleste, og det kan gøres på en billig og effektivt måde.

Mit forslag er, at man ensretter Hedegade således, at man kun kan køre mod vest på denne vej.

Ligeledes kunne man ensrette Sct. Hansgade, så man kun må køre mod øst. Der er jo i forvejen et trafiklys, som giver trafikken mulighed for at komme ud på Sct. Mortensvej/Sct. Claravej på en sikker og hensigtsmæssig måde.

Den ensrettede trafik i disse to gader giver også mulighed for nogle hensigtsmæssige parkeringsforhold, hvilket ikke er tilfældet nu. Trafikreguleringen skal naturligvis også gælde for beboerne i det beskyttede område.

Dette forslag er meget billigt at iværksætte, og jeg skal ikke have honorar for forslaget.

P.S. Det er forresten underligt, at efter afspærringen af området fandt sted, har de fleste af vejene fået en ny fin asfaltbelægning. Hvorfor? Der skal jo ikke køre biler på vejene. Det giver altså en hel del fordele at være politisk aktive. Hvordan kan udvalget dog bevilge den slags ødselhed.

Leif Knudsen

Bøgevej 23

Roskilde.