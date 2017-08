Send til din ven. X Artiklen: Flere vitaminer til virksomhederne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere vitaminer til virksomhederne

Roskilde Avis Læserbreve - 13. august 2017 kl. 10:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningen om at hjemtage erhvervs- og turismeservice tilbage til kommunen har været emne for mere eller mindre seriøs debat, misforståelser og forkerte påstande. Så mange forkerte påstande og så meget forkert er sagt, at jeg er nødt til at få min side af sagen fortalt: For mig har det hverken handlet om drilleri eller ideologi. Mit udgangspunkt har derimod været på at vælge den løsning, der på sigt giver mest værdi for borgere og virksomheder.

Med hjemtagelsen får vi nu mulighed for at sætte større og stærkere sejl og direkte justere kursen.

Evalueringsrapporten fra konsulenthuset IRIS Group peger rigtig nok på at erhvervsservicen i Roskilde er underprioriteret og mangler økonomiske muskler. Det har jeg og Venstre gjort opmærksom på længe og foreslået at afsætte markant flere midler til området. Det er desværre ikke et synspunkt, der deles med samme entusiasme af alle partier i byrådet.

Det er både trist og paradoksalt med tanke på hvor letsindigt flertallet kaster om sig med ekstra millioner, når svømmehallen igen-igen bliver dyrere end budgetteret.

Vi har også behov for at justere kursen på erhvervsområdet. Dels peger den førnævnte analyse af kommunens erhvervsindsats på en række nødvendige indsatsområder, som vi er nød til at rette op på. Derudover har virksomhederne i Roskilde kommune gentagne gange sendt det kommunale erhvervsklima til tælling i Dansk Industri og Dansk Byggeris årlige rangeringer.

Hvorfor lærer vi ikke af andre kommuner? Når Ikast-Brande konsekvent er i top, når det kommer til erhvervsklima, så skal vi da lære af dem! Derfor foreslår jeg erhvervs- og vækstudvalget sammen med erhvervsafdelingen tager på en studietur rundt i Danmark, hvor vi lærer af dem, der er bedst. Hvad gør Billund til nr. 1 i Dansk Byggeris analyse? Og hvordan kan vi bruge dette til at løfte Roskilde fra en bundplacering som nr. 70? Vi behøver ikke altid rejse til det store udland for inspiration eller sidde på Rådhuset og forsøge at genopfinde den dybe tallerken. Lad os i stedet tage ved lære af de kommuner, der klarer sig bedst. I parentes bemærket, så er de fleste af dem med Venstreborgmester.

Når vi har skabt et stærkt fundament, hvor vores erhvervs- og turismeservice har de nødvendige midler og en klar langsigtet strategi, så vil jeg ikke afvise igen at udlicitere, hvis en privat partner viser sig, at kunne løfte vores erhvervsfremme til nye højder. Det kræver dog, at vi først får styrket fundamentet. I byrådet har vi en gennemarbejdet rapport, der peger på klare forbedringsområder. Hvis vi samtidig gør en indsats for at lære af de bedste kommuner i Danmark og kommer i reel dialog med erhvervslivet, så tror jeg, vi kan skabe en vindersituation.

I min optik er et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv selve livsnerven i vores lokalsamfund. Det er her vi skaber arbejdspladser, skatteindtægter og innovation, som kommer os alle til gode.

Lars-Christian Brask

Byrådsmedlem for Venstre

Frederiksborgvej 123d

Roskilde.