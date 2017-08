Send til din ven. X Artiklen: Er der en læge i nærheden? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er der en læge i nærheden?

Roskilde Avis Læserbreve - 03. august 2017 kl. 00:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er attraktivt at flytte til Roskilde kommune og vi oplever befolkningstilvækst, men lægedækningen halter efter og der er områder som Svogerslev og Trekroner, der står helt uden lægedækning.

I Viby- Gadstrup området er der fyldt op hos lægerne så nytilflyttede må søge læge i Roskilde eller rejse helt uden for kommunegrænsen. Det betyder rigtig meget at have en praktiserende læge i nærheden af, hvor man bor. Det kan være en udfordring både for den ældre og svage patient, der måske lige er blevet udskrevet fra sygehuset eller familier, der måske skal betale en taxi for at syge børn kan komme til lægen, hvis der er langt.

Ifølge sundhed.dk er der i øjeblikket kun 2 af de 32 læger, der har åbent for tilgang af patienter i Roskilde Kommune. Samtidig viser dugfriske tal fra de Praktiserendes Lægers Organisation, at Roskilde ligger i den tunge ende med lægedækning og er den kommune i Region Sjælland, der har oplevet den største forringelse af lægedækningen over de sidste 8 år. Det skal der rettes op på.

Det er regionens ansvar at sikre patienternes adgang til de praktiserende læger og som bestemmer hvor der må oprettes nye lægepraksis. Regionen Sjælland har vedtaget et godt princip om at placere lægepraksis, der hvor borgerne er og hvor der er behov. Roskilde området opfylder begge krav og er et sted, hvor lægerne traditionelt gerne vil slå sig ned. Der burde ikke være nævneværdige betænkeligheder ved at tillade flere lægepraksis i en stor kommune som Roskilde med befolkningstilvækst. Tværtimod er det rettighed omhu at tage vare på den lokale lægedækningen i takt med at patienterne får længere til sygehuset.

Jette Tjørnelund, Regionsrådskandidat og Byrådsmedlem (V)