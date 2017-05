Dyr rundkørsel

Der kunne måske spares nogle penge, hvis man ikke hele tiden bygger om på rundkørslen mellem Fælledvej-Møllehusvej. Er der overhovedet nogen, der efterhånden mere har overblik over, hvor mange gange rundkørslen er bygget op og revet ned. Der har man da brugt en pæn sum penge, som man nu må mangle andre steder. Det ligner efterhånden det store byggeri midt på fælledvej "Chikanen". Den blev også lavet om flere gange, over flere uger.

Man må da håbe, at man har lært noget, da der nu også skal laves rundkørsel ved Frederiksborgvej og Dronning Margrethes Vej til 60 millioner kroner. Rundkørsler har efterhånden eksisteret i mange år. Måske skulle man besøge andre store byer på Sjælland, for at se hvordan de løser opgaven. Man behøver ikke altid tage til USA eller Australien for at finde løsninger.